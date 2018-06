Sexo y Vínculos

Sexo con extraños

Hermosa fantasía…o hermosa realidad. No es para cualquiera. Quien sigue las reglas, tiene placer asegurado, sin vueltas ni tapujos.

Demás está decir que en materia de decisiones, lo que no hay que tener en cuenta casi nunca es la intromisión de terceros en decisiones tan individuales. Los de afuera ‘son de palo’.

Es cierto que no es la forma tradicional o convencional de vincularse (o no, al menos para la mayoría de nosotros) pero debo confesar y podemos admitir que es una forma extremadamente perturbadora en materia de placer. Lo desconocido nos hace más cautos (a veces) pero también nos convierte en magníficos aventureros.

Vamos al punto…

Quiero enumerar algunas reglas importantes (y básicas, por qué no) a la hora de embarcarte en esta travesía irresistible del sexo con extraños…

¿Qué sería un extraño?

-.Ejemplos: conociste a alguien en un bar, un boliche. Te gusta, te gusta mucho. No querés esperar. Se da la oportunidad y vas para adelante.

-.Te invitaron a una cena con amigos y él o ella se ofrece a llevarte a tu casa. Da para más. Los dos tienen ganas.

Viajes: Conocés gente. Siempre. Te conectás con alguien de modo particular. Sabés que tenés las horas contadas, ÉL…ELLA…no vive en tu país y tal vez ni siquiera habla tu idioma. Pero tras algún intercambio (preferentemente verbal, si es posible, a veces no), te entregás… Una especie de ‘Antes del amanecer’. Inolvidable película, no??

Lo principal es Disfrutar. De eso se trata. Dejá de lado cualquier complejo o inhibición. Sé atrevido. Animáte. Otra regla básica: Olvidar. Las posibilidades de seguir adelante con una relación después de tener sexo con extraños son prácticamente nulas.

Quiero hacer una salvedad acá: Y me hago completamente cargo de lo que digo. En la mayoría de los casos, cuando el sexo casual no prospera en otro tipo de vínculo (cualquiera sea) es probable que uno o los dos participantes no estén lo suficientemente preparados para entender algunas cuestiones, en síntesis, no tengan la madurez suficiente para afrontar un después.

Si el sexo es bueno, hay buena química, se conecta bien con el otro, hay piel…no existe impedimento para una segunda, tercera ocasión, o para entablar una relación (así sea de amistad) con la persona con la que tuviste sexo cuando no sabías quien era.

En criollo: No cualquiera se banca disfrutar.

Algo importante, fundamental, sine-quanon a tener en cuenta es siempre el cuidado.Cuidarse. Si sos mujer, la recomendación es que el cuidado corra por tu cuenta. Así estás segura de que todo está en perfectas condiciones. No vale correr riesgos. No en esta oportunidad.

Seas mujer o varón, si te deja más tranquilo, podés avisarle a alguien, a alguno de tus amigos, con quién estás. Esto es sólo por cuestiones de seguridad!!!

La mejor opción en caso de elegir tener Sexo con extraños es nunca tener sexo con la cabeza, con el cerebro. Se entiende…

Para concluir, vamos a decir que el Sexo casual no es para cualquiera. Si se quiebran las reglas, en general, podríamos salir dañados o dañar a los otros…

Por todo lo demás, como siempre decimos, la vida es demasiado corta y saber disfrutar debería ser siempre una prioridad innegociable.