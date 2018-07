¿Por qué las mujeres se ponen más lindas cuando se separan?

Pasa en hombres y en mujeres. Pero para ellas suele ser una transformación mayor y visible, un renacer…

¿Quién dijo que la plenitud y belleza mayores de una mujer se encuentran estando en pareja? Espero que nadie. Porque la realidad, por lo general, demuestra lo contrario…

No digo que el amor no nos embellezca, muchachas, muchachos… Esa es una verdad indiscutible. Pero con el paso del tiempo, ese cuidado…esa atención hacia nosotros mismos decae de modo considerable y este contraste suele ser visible al momento en que una relación se termina.

En lo personal, creo que las chicas tenemos esa facultad de recomenzar, de renacer de las cenizas, como el Ave Fénix. Y ahí está el quid de la cuestión…

Para el hombre es mucho más compleja la soledad. Siempre están pendientes de la mujer para ocuparse de sus detalles (los del varón).

Estar más lindas es una elección, una actitud de vida. Y de eso se trata: superar una situación con la mayor altura posible.

La realidad indica, señoras y señoritas, que los varones más atractivos son casi siempre los que están sujetos a una relación. O sea, los que NO están sueltos…

Pero, déjenme decirles, muchachos, esto no es mérito de ustedes, en absoluto… Si lo fuera, estarían igual o mejores cuando están SOLOS. Y esto no sucede… Me refiero al aspecto físico, a las actitudes, a los modos. Están más prolijos y ordenados cuando están con alguien.

Cuando una mujer hizo el duelo y vuelve a conectarse consigo misma y con sus necesidades, logra reencontrarse, se siente más segura. Adquiere mayor confianza en sí misma

La respuesta fácil es ‘ella está vuelve al ruedo’, ‘entra de nuevo al ‘mercado’ y por eso afina el lápiz: léase ropa, maquillaje, gym y otras cuestiones…

Pero voy más allá: A lo mejor, su ex no la inspiraba, no la estimulaba ni valoraba lo suficiente. Esto es responsabilidad de ambos, desde luego.

Pero quiero aclarar que todavía vivimos en una sociedad demasiado paternalista… Muchos varones todavía NO PUEDEN evitar separar a la mujer de la madre y esposa. Suena fuerte y arcaico, pero todavía es algo que padecemos en lo cotidiano.

Escuché una frase muy acertada, la comparto: “Si a él le encanta verte sin maquillaje y en pijama, te merece en tacones y con falda".

En definitiva, como muchas veces escuché y leí en boca de psicólogos y terapeutas, se trata de transformar el dolor el algo útil y bello. Y si se nota a simple vista…mucho mejor…