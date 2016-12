Choque en Brasil: "No creo que se haya dormido el chofer, venía a 150 KM/H" "Con los pozos que había no se podía ni comer. Arriba no teníamos ni cinturón de seguridad", relató Leandro Feldik, uno de los estudiantes misioneros accidentados en Santángelo.

Estudiantes accidentados en Brasil. Foto: Continental