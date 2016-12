Accidente en Brasil: "En el lugar no hay árboles ni barrancos, si no, se mataban todos" "Dicen todos que el chofer iba dormido. Mi hijo gracias a Dios cayó parado y no le pasó nada,", relató Rubén Silva, padre de uno de los estudiantes que viajaban en el ómnibus.

Colectivo accidentado que llevaba a egresados misioneros. Foto: Continental