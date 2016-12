"No era un mar de sangre, si tenía una herida, los médicos no la pudieron detectar" "Hasta donde yo hablé, los médicos que lo atendieron inicialmente no advirtieron el balazo", señaló el vecino Carlos Paz sobre el asesinato de Pascual Mollo en Flores.

El SAME, cuestionado por la familia de la víctima. Foto: Continental