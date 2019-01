Emiliano Sala: Las cuatro hipótesis sobre la desaparición de la avioneta

En un comunicado oficial, las fuerzas que guían la búsqueda del jugador argentino Emiliano Sala, que iba rumbo a Cardiff, se basan en cuatro hipótesis:

1. La avioneta aterrizó en algún lugar pero no llegó a establecer contacto.

2. La aeronave aterrizó en el agua, fue rescatada por un barco que recorría la zona pero no hizo contacto.

3. Aterrizaron en el agua y llegaron a la balsa salvavidas que tenían a bordo.

4. El avión se estrelló en el agua, dejando a los tripulantes en el mar.

Al final, destacaron su prioridad que es “la opción de la balsa salvavidas".

Por otra parte, ayer se conoció un audio que Sala le envió a sus amigos en el avión: “¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo".

