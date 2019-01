“Shallow” de Lady Gaga y las canciones nominadas a los Oscar 2019

Conocé las mejores canciones seleccionadas por la Academia para los Oscar, de la mano de Marcelo Stiletano.

"All the Stars" - Black Panther

Música de Mark Spears, Kendrick Lamar Duckworth y Anthony Tiffith.

"I'll Fight" - RBG

Música de Diane Warren

"The Place Where Lost Things Go" - Mary Poppins Returns

Música de Marc Shaiman

"Shallow" - A Star Is Born

Música de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" - The Ballad of Buster Scruggs

Música de David Rawlings y Gillian Welch