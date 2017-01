River quiere a Carlos Auzqui: "No sorprende que equipos importantes pregunten por él" Lo aseguró el Secretario Técnico de Estudiantes de La Plata, Agustín Alayes, quien además le puso precio 'no me parece una locura que valga 3 millones de dólares'.

Agustín Alayes habló de la situación de Auzqui. Foto: