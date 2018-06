M. Roffé: "Los argentinos somos muy exitistas y no le perdonamos a Messi que no sea campeón mundial" "La Psicología del Deporte trabaja sobre la mente del deportista, no lo llamamos terapia. Apunta a ese 25% que no se entrena: lo mental", resumió el psicólogo deportivo.

Marcelo Roffé en nuestros estudios. Foto: Continental