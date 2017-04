Fútbol: “Va de mal en peor porque la materia prima es la misma”

Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia y ex integrante de la Comisión Investigadora de AFA en 2006, tenía como fin una ley contra la violencia en el fútbol. Sin embargo, no se pudo desarrollar.

“La comisión comenzó a funcionar y era necesario la comparecencia de la AFA y las autoridades de los clubes. Y no tuvimos ninguna concurrencia”, relató Vanossi.