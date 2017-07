D'onofrio: "No le vamos a prestar nuestra camiseta a Vangioni para que se reposicione: o viene o no" El presidente de River fue tajante cuando se lo consultó sobre la posibilidad del retorno de Leonel Vangoni: "No le vamos a pagar a ningún club por él"

Rodolfo D'onofrio fue tajante sobre el probable regreso de Vangioni. Foto: