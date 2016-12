Árbitro agredido: "Alguna sanción tiene que haber para que no se repitan estas agresiones" "En el partido no había pasado nada, viene esa jugada en la que no hay penal y ahí empieza la agresión", relató Claudio Elichiri, juez de Sarmiento de Ayacucho-Sansinena de Bahía.

Claudio Elichiri. Foto: Continental