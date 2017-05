Un padre acusó de corrupción a su hija intendenta de San Cosme "Hace 5 años que no me hablo con mis hijas, fui electo concejal y ellas impidieron mi asunción, con mi ex mujer, que fue senadora, me dejaron en la calle", dijo Eduardo Morales.

Verónica Morales, intendenta de San Cosme. Foto: Continental