"TaxiBA no compite con UBER, es un sistema más para apoyar el uso de transporte público" "Buscamos que no SE viaje al centro en auto particular, porque genera problemas de tránsito", explicó Horacio Rodríguez Larreta, quien valoró el desalojo "pacífico" del PADELAI.

Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Continental