Sureda explicó el motivo de su renuncia: "Le pidieron lista de preguntas a un periodista" "Me pareció un trato no propio de este Gobierno, una agresión inútil y una humillación que el vocero del ministro actuara así", explicó el ex segundo de Aranguren en Energía.

Juan José Aranguren fue motejado de "autoritario" por Sureda. Foto: Continental