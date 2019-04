Sabsay: "Más allá de mi respeto por Stornelli, no entiendo que no responda a la indagatoria" "Es el espacio que se le da al imputado para que se defienda. No es cierto que (la causa D'Alessio) podría hacer caer la de los Cuadernos", aclaró el constitucionalista.

Daniel Sabsay. Foto: Continental