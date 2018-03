Reportaje histórico: Alberto Fernández y Julio Cobos recordaron la votación por la Resolución 125

En el programa “La Mirada Despierta” que conduce Nelson Castro por Radio Continental AM 590, por primera vez, Alberto Fernández, ex Jefe de Gabinete de la Nación, y Julio Cobos, ex Vicepresidente, compartieron un diálogo para rememorar los sucesos ocurridos hace 10 años, durante la votación de la ley 125.

“Un día viene Lousteau y me dice que en noviembre iba a haber un lapso financiero, que las importaciones iban a bajar y que las retenciones iban a caer drásticamente. La propuesta de Martin fue empezar a reducir los subsidios de la energía y el trasporte, lo que a mí me pareció inteligente. Cuando fuimos con ese planteo, Cristina dudó porque le parecía que se iba a enfriar la economía y planteó la idea de que mejoremos los ingresos. En esa búsqueda apareció Guillermo Moreno (Por entonces Secretario de Comercio) con una idea ‘esplendida’: poner las retenciones de cualquier exportación del campo al 64%. Cuando lo hablo con Martín, obviamente era un disparate, le dije que busque una solución y así nació la 125”, relató Alberto Fernández sobre el surgimiento de la ley.

Pero el mayor problema técnico era que cuando la soja pasaba los 610 dólares, el 95% de lo que se cobraba por encima quedaba en manos del estado. Para el ex jefe de gabinete ese detalle tenía “un sentido expropiatorio”.

El 11 de marzo de 2008, Fernández se reúne con Cristina Kirchner y Martín Lousteau. La única pregunta que le hizo al por entonces Ministro de Economía fue si las entidades del campo estaban al tanto del proyecto. La respuesta fue que sí. “Yo me quedé tranquilo. Martín lo anunció y a los diez minutos empiezan a llamar Eduardo Buzzi, Luciano Miguens… y ahí me di cuenta que no estaba hablado, pero el problema ya estaba desatado”.

“El mayor error político fue no darnos cuenta de que en verdad estábamos atacando directamente a nuestra base de sustentación política, porque nosotros perdíamos en las grandes ciudades y ganábamos en el campo. Yo en su momento, cuando Martín renunció, propuse que se la diera por caída, pero había otras cuestiones políticas que complicaron la decisión. Cristina sintió que eso podía ser tomado como un gesto de debilidad", explicó el ex Jefe de Gabinete.

Julio Cobos relató que en los minutos previos a dar a conocer su voto, José Pampuro, quien en ese momento era el Presidente Provisional del Senado, le pidió que no desempate la votación. “Alberto me pide que vote a favor, yo propuse un cuarto intermedio. Como no había posibilidades de llegar a eso, Pampuro me dijo que estire para ver si podía convencer al bloque de votar a favor. Cuando me hace seña de que ya no se puede hacer nada, se produce el desenlace", esbozó el ex Vicepresidente de la Nación. Y agregó: "Yo con el único que hablé fue con Alberto, me hicieron muchos llamados pero no atendí ninguno. Yo le anticipé que en el caso de un empate no iba a votar a favor”.

Desde su punto de vista, Fernández contó que "en ese punto con Julio tuvimos una diferencia porque yo consideraba que él era representante del Poder Ejecutivo, no era un senador, y yo sentía que tenía que apoyarnos. Él me plantea sus dudas porque sentía que estaba viviendo una situación de riesgo y había un clima de mucha hostilidad. Mi postura era que Julio diera su voto positivo aclarando que no estaba de acuerdo con la postura del Gobierno y convocara a las partes para el otro día, para negociar con la presidenta. Julio proponía un cuarto intermedio, que no tenía sentido porque los opositores ya sabían cómo iba a votar él".

Por su parte, Cobos reflexionó: “Yo sentía que, en sentido literal, se incendiaba todo. No entendía por qué no se recibía a la gente del campo. Yo participé y con poco y nada se arreglaba el tema”.

En cuanto al momento posterior a la resolución y las consecuencias que trajo, Fernández aclaró que “Cristina nunca renunció, pese a lo que se dijo en ese momento" y que su salida sobrevino porque no cree en los gobierno de confrontación: “Pienso que quien gobierna debe administrar intereses, fundamentalmente. El buen gobernante es quien sabe administrar que esos intereses no se desbanden para un solo lado. Renuncié porque creí que se entraba en la contradicción permanente".

Para Cobos “llegar al límite como se llegó fue innecesario. Yo entiendo la postura que tenía Alberto, pero veía la necesidad de terminar el conflicto y que se pacificara el país. No me sentí un traidor. Después me reuní con Cristina y le dije que perdimos la oportunidad, porque este era un gobierno de mayor institucionalidad. Hubo un punto de inflexión y Cristina a partir de ahí eligió siempre confrontar con alguien. No renuncié a la vicepresidencia porque tenía muy presente el caso de Chacho Álvarez. Fue una experiencia dura, es cierto, no era el camino que yo pensaba para mi experiencia.