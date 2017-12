Pignanelli: "Si no hay un acuerdo en los distintos sectores en un modelo, va a ser muy difícil" El ex director del Bco. Central se refirió al anuncio que realizó Dujovne. 'No me explico lo que hacía Sturzenegger en la conferencia. Claramente le estaban bajando línea',advirtió

Nicolás Dujovne. Foto: Getty Images