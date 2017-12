"Nunca sospeché que podía ser hija de desaparecidos hasta que fallecieron mis padres de crianza" "Empecé a pensar en cosas muy sutiles que no me cerraban, como que me anotaran en Wilde, cuando toda mi familia de crianza era de Capital", relató Adriana Garnier Ortolani.

Adriana Garnier Ortolani junto a Estela de Carlotto. Foto: Continental