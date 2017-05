"No hay tope de cantidades de compra de armas, sí mayores medidas de seguridad si son más de 10" El adquirente "No debe tener antecedentes penales, probar su modo de vida y pasar un apto psicofísico, que es lo que no se entiende en el caso de Radetic", remarcó Natalia Gambaro.

Natalia Gambaro. Foto: Continental