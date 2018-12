Nesquik y Continental te invitan al FCBCamp en Buenos Aires

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO

Continental te invita al FCBCamp en Buenos Aires

1. LS4 RADIO CONTINENTAL S.A. (en adelante, el "Organizador"), con domicilio en calle Rivadavia 835 organiza el concurso denominado “Continental te invita al FCBCamp en Buenos Aires” (en adelante, el "Concurso"). La forma de intervenir y las reglas del Concurso están contenidas en las presentes Bases y Condiciones (en adelante las "Bases"). El Concurso tendrá vigencia desde las 00:00 horas del 10 de diciembre del 2018 hasta las 20:00 horas del 13 de diciembre de 2018, o hasta que el Organizador decida dejar de emitir el Concurso (el "Plazo de Vigencia"). El Concurso tendrá vigencia en el territorio de la República Argentina (en adelante, el Territorio), con excepción de la provincia de Mendoza.

2. Sólo podrá participar del Concurso (el/los “Participante/s”) cualquier persona residente en la República Argentina –excluyéndose a los residentes de la provincia de Mendoza- que cumpla con todas las siguientes condiciones durante el Plazo de Vigencia y al momento de hacerse efectivo el Premio: a) deberá ser mayor de 18 años; b) contar con DNI vigente; c) ser titular de la cuenta de Twitter desde la cual participó en el Concurso; y d) ser “seguidor” de la cuenta de Twitter @Continental590

3. El Concurso se organiza de la siguiente manera. Descripción Básica. En cualquier momento durante el Plazo de Vigencia, y sin necesariamente dar previo aviso, el Organizador incluirá en su cuenta de Twitter (@Continental590) una de pregunta a determinar por el Organizador en la que se requerirá a los Participantes que narren una historia relacionada con el equipo “Fútbol Club Barcelona”. La pregunta será identificada en el Twitter como tal y asociada al Concurso (en adelante “La Pregunta”). Los Participantes deberán contestar a la Pregunta lo más pronto posible, INCLUYENDO EL HASHTAG DEL CONCURSO “#FCBCampByNesquik”. Se valorará la creatividad y la originalidad. El ganador será elegido a exclusivo criterio del Organizador.

Se deja expresamente aclarado que no existe intervención del azar en este Concurso.

4. Se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que quienes enviaron las respuestas al Twitter del Organizador, son los titulares de las cuentas de usuario desde las cuales se concretó la participación. Asimismo, se supondrá que quienes envíen las respuestas cumplen con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso. Si así no fuere, el Organizador se reserva el derecho de negarle la participación en el Concurso y/o el otorgamiento del Premio. Al participar del Concurso, el Participante acepta que el Organizador no puede ni tiene obligación alguna de corroborar que el Participante cumpla con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso.

5. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. El costo/precio del acceso a internet o línea telefónica o cualquier otro medio de comunicación necesario para toda y cualquier participación, actividad y/o intervención relacionada al Concurso, correrá a cargo exclusivo de los Participantes, interesados y/o usuarios, no asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad de ninguna índole por ningún concepto. Asimismo, el Organizador no se responsabiliza por las alteraciones, modificaciones, cortes, interrupciones, que pudieran afectar el servicio de comunicación utilizado ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de dicho servicio y/o de la aplicación en los dispositivos y/o hardware. El Organizador no es responsable por las acciones de terceros que de cualquier modo pudieran interceptar, eliminar, alterar, modificar y/o manipular de cualquier modo la aplicación de este Concurso.

6. Ganador. El Ganador será contactado vía mensaje directo de Twitter por el Organizador, quien le solicitará sus datos para identificarlo y poder contactarlo. Se recuerda que en esta instancia del Concurso, el Participante debe ser “seguidor” de la cuenta de Twitter @Continental590 como requisito para poder ser Ganador del Concurso (caso contrario, no se lo podrá contactar y quedará descartado como Ganador). El Ganador tendrá 2 (dos) horas desde el envío del mensaje directo para contestar aportando los datos solicitados. Una vez brindados los datos, el Ganador será contactado mediante comunicación telefónica al número telefónico informado. En el caso en que el Ganador no hubiere respondido al mensaje directo de Twitter, y/o el Organizador no lograre conectarse con el Ganador después de realizar tres (3) intentos de llamar al número telefónico informado por el Ganador, dicho Ganador quedará automáticamente descalificado, y el Organizador declarará (a su exclusivo criterio) a otro Participante como un nuevo Ganador, y así sucesivamente, hasta que exista un Ganador que hubiera respondido a los mensajes de Twitter y los llamados telefónicos efectuados por el Organizador.

Se aclara que la determinación del Ganador será de criterio exclusivo del Organizador.

7. No podrá resultar Ganador aquel Participante que no cumpla con las condiciones requeridas para poder participar del Concurso.

8. La asignación del Premio quedará asimismo condicionada a que el Ganador se presente a recibir el Premio en el lugar, fecha y hora dispuestas por el Organizador y en ese acto: a) acredite su identidad, exhibiendo el DNI original y entregando una copia del mismo, y b) acredite la identidad del menor entre 6 y 17 años que designará para que goce del Premio. La falta de presentación del Participante o su incumplimiento con la presentación de la documentación requerida en tiempo y forma, o la negativa a presentarse a sesiones de fotografía y filmación que eventualmente le requiera el Organizador al Participante y/o al tercero designado para gozar del Premio, provocará, automáticamente, sin necesidad de previa interpelación alguna, la pérdida de su derecho a la asignación del Premio, o de compensación o indemnización alguna. El Organizador podrá optar, a su solo criterio, por requerir al Participante que, en sustitución de su presentación personal, envíe por correo, al domicilio que el Organizador le indique, la documentación mencionada más arriba.

9. El Premio para el Ganador consiste en: 1 (un) cupo para que un menor entre 6 y 17 años participe en la “6ta. Edición del FCBCAMP en Buenos Aires” en el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de diciembre del 2018, a realizarse en el Club BIEI, ubicado en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. El Premio incluye kit de entrenamiento, hidratación y meriendas. El premio no es canjeable por su equivalente en dinero, así como tampoco por cualquier otro bien y/o servicio. La renuncia y/o imposibilidad del Ganador y/o del tercero designado para hacer uso del Premio, aun en caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a compensación o reclamo alguno al Organizador. Se deja aclarado que todo gasto que no esté contemplado en forma expresa en los párrafos anteriores será a cargo del Ganador. No están incluidos los siguientes gastos, que se enumeran simplemente de modo enunciativo: transporte, efectos personales, etc.

10. El Ganador no podrá gozar del Premio por la incompatibilidad entre la edad para la Participación del Concurso dispuesta en la cláusula 2 (mínimo 18 años) y la edad para el tercero que goce del Premio dispuesta en la cláusula anterior. El Premio es transferible exclusivamente a un menor de edad que tenga entre 6 y 17 años de edad al momento de gozar del Premio. Será responsabilidad exclusiva del Ganador conseguir las autorizaciones necesarias para que el tercero designado pueda gozar del Premio.

11. Todos los costos que se deriven tanto de la participación en el Concurso como de la obtención del Premio, así como todo impuesto, tasa, contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre el Premio, como así también los gastos en que incurran los Participantes como consecuencia de la participación en el Concurso u obtención y entrega del Premio, estará a exclusivo cargo del Participante.

12. El Organizador no se responsabiliza por la demora o falla en los servicios de los proveedores del servicio de internet o datos (del Organizador y/o de los Participantes), o por el mejor o peor servicio, funcionamiento o recepción que los equipos pudieran tener.

13. El Premio no asignado, si lo hubiera, quedará en propiedad del Organizador.

14. Los Participantes y el tercero que goce del Premio, autorizan al Organizador, a utilizar sus imágenes y voces y los datos obtenidos a través del desarrollo del Concurso para su utilización y difusión, con fines comerciales, sin derecho a indemnización o compensación alguna. A este último efecto autorizan al Organizador a que les tomen fotografías y filmaciones y a que graben sus voces y/o las mismas salgan al aire en vivo, comprometiéndose a concurrir a las sesiones que sean necesarias para ello.

15. La participación en el Concurso y/o el goce del Premio, importará la expresa autorización al Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de las imágenes y voces de los Participantes y/o el tercero que goce del Premio, en todos y cualesquiera medios de comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo, sin limitación, medios gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet), con fines comerciales o con cualquier otra finalidad, durante el Plazo de Vigencia y hasta diez (10) años contados desde su finalización, sin que el Participante y/o el tercero que goce del Premio tengan derecho a reclamo de indemnización o compensación alguna. Los Participantes y/o el tercero que goce del Premio, garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al Organizador, respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.

16. Los Participantes y/o el tercero que goce del Premio, renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en el Concurso, goce del Premio, o por la cesión de sus derechos de imagen objeto de los puntos precedentes de estas Bases.

17. El Organizador podrá suspender o cancelar la realización del Concurso, como así también podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en las condiciones y características del mismo, en caso de configurarse supuestos de caso fortuito o fuerza mayor o cuando circunstancias no previstas y no imputables al Organizador lo justifiquen, anunciándolo en su página web, o al aire de la Radio, y sin que ello genere derecho a reclamo alguno para los Participantes y/o tercero que goce de Premio.

Asimismo, el Organizador estará eximido del cumplimiento del Premio cuando por razones que exceden su esfera de control, o de fuerza mayor o caso fortuito, el cumplimiento de la entrega del Premio se torne imposible o excesivamente oneroso para el Organizador o los terceros que le proveen los servicios para el cumplimiento del Premio. Entre los hechos fortuitos que pudieran producirse, se enumeran, a título meramente enunciativo, la cancelación o postergación del evento deportivo, la falta o mal funcionamiento del medio de transporte que pudiera cancelar o demorar su llegada al evento deportivo, el incumplimiento por parte de terceros que hubieren comprometido frente al Organizador alguno de los elementos imprescindibles para la consecución del Premio, la prohibición de ingreso al predio deportivo, etc.

Con la participación en este Concurso, los Participantes y/o el tercero que goce del Premio, aceptan que, en caso de ser acreedores del Premio, liberan la Organizador por la responsabilidad derivada de daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el Participante y/o el tercero que goce el Premio, con motivo u ocasión de la percepción, del uso y disfrute del Premio.

En el caso que por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso fortuito o fuerza mayor –no se llevara a cabo el evento en la fecha señalada, el Ganador y/o el tercero designado para gozar del premio, perderá todo derecho al Premio y no tendrá derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento de este plazo de utilización o como consecuencia de su participación en el Concurso. El Organizador no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación con el Premio, por lo que cualquier reclamo deberá dirigirse a los responsables de los mismos (prestatarias de servicios, etc., o a quien legalmente corresponda).

El Participante acepta que el Organizador no es responsable por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de los servicios de los terceros de los que se vale el Organizador para el disfrute del Premio. El Participante y/o el tercero que goce del Premio, liberan al Organizador de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente.

18. La participación en el Concurso implica el pleno conocimiento y aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho y buen criterio, sobre cualquier cuestión relacionada con el Concurso, aún no prevista en las Bases. A su vez, la participación en el Concurso implica para el Participante la aceptación plena y sin reservas de la página Web del Organizador, y de cualquier otro proveedor de servicio utilizado para la participación en el Concurso. Asimismo, la participación en el Concurso a través de Twitter implica para el Participante la aceptación plena y sin reservas de las condiciones de uso de Twitter, que el Participante declara conocer. En ningún caso Twitter será responsable por las obligaciones y compromisos contenidos en estas Bases.

19. No podrán participar del Concurso las siguientes personas definidas como "Participantes Impedidos": (i) los empleados o funcionarios del Organizador ni sus empresas relacionadas, ni los cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de todos ellos, (ii) quienes ya hubieran anteriormente resultado ganadores de cualquier concurso organizado por el Organizador, y/o los parientes por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de tal ganador, y (iii) quienes residan en la provincia de Mendoza.

20. Los Datos de los Participantes podrán ser incluidos en una base de datos inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Organizador, con domicilio en Av. Rivadavia 835, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. Si correspondiere, el titular de los Datos Personales tendrá la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre Datos Personales. Al momento de facilitar sus Datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales Datos puedan ser recabados por el Organizador con fines informativos en general. El titular de los Datos podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de las bases de datos, comunicándose al (11)4338 4250. El retiro o bloqueo parcial de los datos implica la no participación en el presente Concurso, en tanto los mismos son requeridos para su participación.

21. Serán de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en la República Argentina y serán competentes los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

22. Defensa del Consumidor. http://www.consumidor.gov.ar/. Correo electrónico: consultas@consumidor.gov.ar. Teléfono: 0800-666-1518.

LS4 Radio Continental S.A. CUIT 30-50048430-2 Domicilio: Rivadavia 835, CABA. Teléfono: 4338 4250 Correo electrónico: gerenciacomercial@continental.com.ar