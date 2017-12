Matías Messi tuvo un accidente y le encontraron un arma no registrada en su embarcación "Todavía está en observación y no dijo mucho. La Fiscalía, al no estar ubicable Matías, mandó una orden de detención, pero no está prófugo, estaba internado", dijo Ignacio Carbone.

Embargación de Matías Messi. Foto: Continental