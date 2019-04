Lashon Hara: La carta de un joven autista que leyó Silvina Quintans en Bravo Continental

TAZRIA DRASH

Cuando era pequeño, la gente a menudo se hablaba como si no hubiera asistido a reuniones en las que se hubieran tomado decisiones importantes sobre mi vida y mi educación.

Tenían credenciales como Doctor, y Experto, y Madre. Tenían las mejores intenciones y querían lo mejor para mí. El autismo es una discapacidad compleja y no entendemos muy bien la neurología. Las cosas que algunas personas dan por sentado son cuestionadas, como la capacidad de hablar y controlar sus cuerpos.

Durante años, escuché cómo las personas se contaban mutuamente sus teorías sobre quién soy y por qué me movía como lo hago. Compartieron sus ideas sobre lo que significaba. Me dolió porque estaban equivocados. También dolía cuando tenían razón. No era la intención de nadie causar dolor, pero eso no lo hacía menos doloroso. Una vez que se hablan las palabras, no pueden ser no habladas.

Una vez que se forman las creencias, son muy difíciles de deshacer. Es por eso que hoy quiero hablar con usted acerca de Lashon Hara, (hablando de otros). Entiendo que es Shabbat, y debemos centrarnos en la gratitud y la comunidad. En este momento de Shabat, atacar a Lashon Hara es una forma óptima de acercarse y ver la belleza interior de cada uno.

Lashon Hara no se menciona directamente en esta parashá, Tazria. Sin embargo, hay mucha discusión sobre la lepra que nuestros sabios describen consistentemente como el castigo para Lashon Hara. Lashon Hara se traduce como “ talebearing”, chismes, calumnias o hablando de otros. Al menos algunas de las veces todos lo hacemos, y hay ocasiones en las que está permitido, pero en general se considera una ofensa grave.

Ell talmud nos dice que incluso Moisés fue culpable de difamación. Preguntó si los hebreos creerían la palabra de Dios y dijo: "Oh, Moisés, ¿ya sabes que no te creerán? Son creyentes los hijos de los creyentes y tú me dices: ¿Y ellos no creerán en mí? Pon tu mano en tu pecho!

Inmediatamente: Y cuando lo sacó, he aquí, su mano estaba enferma de lepra "(Bamibar Rabbah, Naso, 7:5 in Guzman).

Cuando hablamos de otros, nos disminuimos. Nos negamos la oportunidad de ver la imagen de Dios. Reemplazamos la santidad frente a nosotros con nuestras propias ideas limitadas. La lepra es una enfermedad de la piel. Requiere aislamiento. Es perjudicial para la belleza y traumático. Nos hace retroceder. Al igual que la lepra, Lashon Hara es una aflicción de la comunidad porque perjudica al portador del talento, a los oyentes y a la persona de la que se habló. Se puede propagar. Aprendemos del Midrash sobre Moisés, que Lashon Hara puede ser incluso sobre comunidades enteras.

En mi experiencia, el daño a las comunidades el peor. Tu puedes puedes dañar a toda una comunidad cuando te involucras en Lashon Hara. Duele a todos. La comunidad autista ha sido víctima de Lashon Hara. Puede que ni siquiera sepa de dónde sacó sus ideas, pero pueden constituir una barrera impenetrable para ver a las personas por lo que realmente son. El silencio de las personas que no hablan no es una invitación a hablar sobre ellas y a decirles a los demás lo que piensas sobre ellas. Eso es negarles una voz propia para definir quiénes son y qué piensan de sus propias vidas. Eso no está bien. Lashon Hara se considera tan serio, que algunos lo comparan con el asesinato, la idolatría o la inmoralidad. En el Talmud de Babilonia, Lashon Hara se toma tan en serio que el Todopoderoso dice: "Yo y él no podemos vivir en el mismo mundo" (Babilonia Arakhin 15b). La comunidad autista ha sido víctima de Lashon Hara. Puede que ni siquiera sepa de dónde sacó sus ideas, pero pueden constituir una barrera impenetrable para ver a las personas por lo que realmente son. Ahora, debemos corregir nuestros caminos. Las personas deben conocer los tiempos en que nuestra comunidad ha estado enferma al participar en Lashon Hara. Es hora de sanarnos a nosotros mismos ya nuestra comunidad. Comience por aprender unos de otros directamente unos de otros. No es suficiente preguntar: ¿Cómo está Rami? Tienes que preguntarme y suponer que tengo una respuesta propia que puede ser diferente de lo que otros saben. Hábleme con una voz normal y espere una respuesta incluso si es silenciosa. Ahora puedo deletrear en un tablero de letras. Pero no siempre tuve la habilidad. Puede que no siempre tenga soporte para mi respuesta, pero todavía podemos conectarnos.

Para practicar la curación, tomemos un momento para conectarnos en silencio. En algún momento, las palabras se interponen en el camino. Mira a la persona a tu lado. ¿Quienes son? ¿qué sabes de ellos? ¿Qué los trajo aquí esta noche? ¿que necesitan? que tienen para ofrecer ¿Qué formas tienen para comunicar sus pensamientos? ¿En qué formas puedes apoyar su comunicación? Música, tacto, sonrisas, todos cuentan una historia si prestamos atención. sin voz, tenemos que usar todos nuestros sentidos para conectarnos en un nivel más directo. tómese un minuto y volveremos juntos a estar mas cerca.