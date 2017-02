"Las paritarias en un 18% son un contrasentido, tras la pérdida de poder adquisitivo de 2016" "La inversión privada todavía no está arrancando, sí la pública, pero no acompaña el consumo. No es creíble el objetivo inflacionario planteado", analizó Diego Falcone, economista.

"La economía no va a arrancar por lo menos hasta mediados de abril que cierren las paritarias", consideró Falcone. Foto: Continental