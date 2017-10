Harto de que robasen su parroquia, colgó un pasacalle con una particular propuesta a los cacos "La vez que me cansó fue cuando me robaron en el comedor solidario para la gente más humilde. Acá tenemos miedo de salir a la noche", planteó Eduardo Mazzeo, cura de González Catán

El cartel fue pergeñado "en un momento de rabia, pero con humor", subrayó Mazzeo. Foto: Continental