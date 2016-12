Ganancias: "En principio, es un buen acuerdo, se reduce el número de trabajadores que pagan" "Feriados y días no laborales no pagarán Ganancias; horas extras no harán saltar de escala. Jubilados tributarán desde las 5 mínimas", explicó Andrés Rodríguez, líder de UPCN.

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Foto: Continental