"Ellos llevaron a los golpistas de Semana Santa al Congreso, que hagan una mínima autocrítica" "No me sorprendió la reacción kirchnerista; no han elaborado el luto por la derrota electoral", dijo Mario Negri, diputado radical, sobre el repudio que recibió en el Congreso.

Mario Negri, diputado radical por Córdoba. Foto: Continental