El huracán María pasa por Puerto Rico: "La fuerza del viento es algo que no se puede describir" "En 17 años acá no pasé nada igual; la luz se fue a las 2 de la mañana; la gente dejó para lo último porque hace 20 años que no pasa un huracán tan fuerte", relató Maurizio Paiva.

Huracán María. Foto: Continental