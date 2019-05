D'Onofrio: "No existe una conexión (del Frente Renovador) con Cambiemos, no hay un Cambiemos bueno" "A Lavagna lo respeto mucho, pero no coincidimos en el método. Soy partidario tanto de una gran Primaria como de un gran acuerdo, pero el FR decidirá mañana", señaló el diputado.

Jorge D'Onofrio. Foto: Continental