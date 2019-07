Del Pla: “Castañeira y su partido no quería discutir con nosotros; no era la idea ir a internas” "Lo de Aníbal Fernández fue un exabrupto total. A Vidal se le podrían hacer cantidad de críticas y no esa bestialidad", opinó la precandidata a vicepresidenta por el FIT.

Romina Del Plá.