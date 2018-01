"De lo que dijo Barrionuevo me quedo con una cosa: 'No somos todos iguales'", subrayó Plaini "El Gobierno a 48 horas de la elección se aparece con un proyecto de Reforma Laboral de 145 artículos que no se habían hablado en 2 años previos", alegó el líder de Canillitas.

Omar Plaini. Foto: Continental