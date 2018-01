Cierre de FM en Azul: "Han puesto más energía en despedir que en generar trabajo" "Vaciarondurante dos años Fabricaciones Militares para decir ahora que no es viable. Vidal no ha dicho nada, como si Azul no fuera parte de la Provincia", denunció Vanina Zurita.

Vecinos azuleños protestando contra el cierre de la planta. Foto: Continental