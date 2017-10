Caso Maldonado: "Si el de las fotos fuera el cuerpo, no pasó más de 10 días en el agua" "Lamentablemente están publicando fotografías del presunto cadáver (de Maldonado), me parece deleznable, pero si es, no tiene casi degradación", alertó Enrique Prueger.

Presunta última foto de Santiago Maldonado con vida. Foto: Continental