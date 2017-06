Bullrich recibe a docentes de Santa Cruz, donde todavía no arrancó el año lectivo "Desde marzo a hoy no hubo ningún tipo de propuesta salvo el 3%, no hay recibos de sueldos, hay retenciones judiciales, la obra social no funciona", contó Pedro Cormack, de Adosac.

Pedro Cormack, líder de Adosac. Foto: Continental