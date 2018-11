Bases y Condiciones del Concurso Qarar Airways y Radio Continental te invitan a la Final de la Copa Libertadores

1. LS4 RADIO CONTINENTAL S.A. (en adelante, el "Organizador"), con domicilio en calle Rivadavia 835 organiza el concurso denominado “QATAR AIRWAYS y RADIO CONTINENTAL TE INVITA A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES: RVER VS BOCA” (en adelante, el "Concurso"). La forma de intervenir y las reglas del Concurso están contenidas en las presentes Bases y Condiciones (en adelante las "Bases"). El Concurso tendrá vigencia desde las 17.00 horas del 14 de noviembre de 2018 hasta las 20.00 horas del 22 de noviembre de 2018, o hasta que el Organizador decida dejar de emitir el Concurso (el "Plazo de Vigencia"). El Concurso tendrá vigencia en el territorio de la República Argentina (en adelante, el Territorio), con excepción de la provincia de Mendoza.

2. Sólo podrá participar del Concurso (el/los “Participante/s”) cualquier persona residente en la República Argentina –excluyéndose a los residentes de la provincia de Mendoza- que cumpla con todas las siguientes condiciones durante el Plazo de Vigencia y al momento de hacerse efectivo el Premio: a) deberá ser mayor de 18 años; b) contar con DNI vigente, circunstancia que deberá acreditar debidamente; c) no haber resultado ganador, ni ser pariente por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de alguien que hubiera resultado ganador en el pasado, de cualquier concurso organizado por el Organizador; d) ser titular de la cuenta de Twitter desde la cual participó en el Concurso; y e) ser “seguidor” de la cuenta de Twitter @Continental590.

3. El Concurso se organiza de la siguiente manera. Descripción Básica. En cualquier momento durante el Plazo de Vigencia y durante el horario del programa “Closs.Continental”, sin necesariamente dar previo aviso, el Organizador incluirá en su cuenta de Twitter (@Continental590) una serie de preguntas de conocimiento general sobre deporte y/o sobre el contenido de la radio CONTINENTAL AM 590 (la “Radio”), que serán identificadas en el Twitter como tales y asociadas al Concurso (en adelante “La/s Pregunta/s”). La cantidad de preguntas será determinada exclusivamente por el Organizador, y podrá hacerlo a medida que se desarrolle el Concurso. Las Preguntas no serán publicadas al mismo tiempo, sino que estarán separadas en el tiempo la una de la otra. Los Participantes deberán contestar a cada Pregunta lo más pronto posible, INCLUYENDO EL HASHTAG DEL CONCURSO “#SUPERFINALCONTINENTAL”. Los tres (3) primeros Participantes en contestar correctamente a la Pregunta, acumularán puntos, de acuerdo al orden en que hubieran contestado, de acuerdo a la tabla de puntuación que se indica más abajo. El Organizador anunciará por medio de la Radio o de la Web del Organizador la fecha y medio de publicación de la última pregunta. Al final de la última de las Preguntas, se contabilizarán los puntos acumulados por los Participantes. Los 2 Participantes en sumar la mayor cantidad de puntos (conforme se describe en la cláusula 5), serán designados “Finalistas”. Los Finalistas participarán luego de una Trivia organizada por el Organizador, en la cual deberán contestar a preguntas relacionadas con conocimiento general de deporte y/o el contenido de la Radio. Las preguntas se irán haciendo una a una a cada uno de los Finalistas. Ganará el Concurso el primero que saque una ventaja sobre el otro, es decir, el primero que conteste a una pregunta correcta frente a la respuesta incorrecta del otro Finalista. Si completadas un total de 5 preguntas, los Finalistas no se hubieran sacado ventaja, ganará el Finalista que hubiera terminado primero en el ranking, conforme se explica en la cláusula 6.

4. El carácter correcto o incorrecto de las respuestas a las Preguntas será determinado exclusivamente por el Organizador, sin posibilidad a reclamo de los Participantes. Se considerará, sin admitirse reclamo ni prueba en contrario, que el orden en que las respuestas aparezcan en la cuenta de Twitter del Organizador será el orden en que las mismas han sido contestadas. Así, la respuesta que en la dirección de Twitter del Organizador aparezca en el primer lugar, luego de publicada la Pregunta, será considerada la primera respuesta, siendo por tanto su autor el primer Participante en contestar correctamente.

El Participante deberá contar con cuenta de Twitter propia, desde la cual deberá participar. Deberá ser “seguidor” de la cuenta de Twitter @Continental590. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases.

Cada cuenta de Twitter será considerada individualmente a los efectos del Concurso, de manera tal que las distintas cuentas de Twitter no podrán acumular puntajes unas con otras. Así, si un Participante tuviera más de una cuenta de Twitter desde las cuales participa del Concurso, no podrá acumular los puntos que hubiera conseguido en sus distintas cuentas de Twitter.

El Organizador podrá excluir del Concurso, a su exclusivo criterio, a cualquier Participante cuyo nombre de usuario sea un nombre o frase ofensiva o hiriente hacia los legítimos sentimientos de terceros.

5. Las respuestas correctas a cada una de las Preguntas, sumarán los siguientes puntajes:

PUESTO 1° 2° 3° PUNTAJE 3 puntos 2 puntos 1 puntos

6. Posición en el Ranking. En caso de empate en la cantidad de puntos acumulados, el mejor lugar entre los empatados lo ocupará aquel Participante que hubiera sumado puntos en primer lugar: esto es, el que hubiera sumado puntos por primera vez en la primera Pregunta, vencerá al que hubiera sumado puntos por primera vez en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sucesivas Preguntas; el que hubiera sumado puntos por primera vez en la segunda Pregunta, vencerá al que hubiera sumado puntos por primera vez en la tercera, cuarta, quinta y sucesivas Preguntas, y así sucesivamente. Si dos o más Participantes hubieran sumado puntos por primera vez en la misma Pregunta, vencerá aquel que hubiera sumado más puntos en dicha Pregunta.

Se deja expresamente aclarado que no existe intervención del azar en este Concurso.

7. Finalistas. Los dos Participantes que figuren en primer y segundo lugar en el ranking, serán considerados Finalistas. Cada Finalista será contactado vía mensaje directo de Twitter por el Organizador acerca de sus datos para identificarlo y poder contactarlo. Se recuerda que en esta instancia del Concurso, el Participante debe ser “seguidor” de la cuenta de Twitter @Continental590 como requisito para poder ser Finalista del Concurso (caso contrario, no se lo podrá contactar y quedará descartado como posible Finalista). Cada Finalista tendrá UNA HORA Y MEDIA desde el envío del mensaje directo para contestar aportando los datos solicitados. Una vez brindados los datos, el Finalista será contactado mediante comunicación telefónica al número telefónico informado. En el caso en que el Finalista no hubiere respondido al mensaje directo de Twitter en el plazo indicado anteriormente, y/o el Organizador no lograre conectarse con el Finalista después de realizar tres (3) intentos de llamar al número telefónico informado por el Finalista, dicho Finalista quedará automáticamente descalificado, y el Organizador declarará nuevo Finalista a quien hubiera ocupado el tercer lugar. Si ninguno de los dos Finalistas respondiera el mensaje directo de Twitter en el plazo indicado anteriormente y/o no contestare a los llamados telefónicos, el Organizador declarará finalista a quien hubiera ocupado el cuarto lugar, y así sucesivamente, hasta que existan dos finalistas que hubieran respondido a los mensajes de Twitter y los llamados telefónicos efectuados por el Organizador.

Se aclara que, para determinar quiénes ocupan el segundo, tercero, cuarto lugar, y así sucesivamente, se recurrirá al mismo sistema de puntajes y desempate utilizado para determinar a quien ocupa el primer lugar.

8. La Final. Los dos Finalistas serán informados del día y horario en el que deberán participar de la Trivia final, la cual se hará por vía telefónica o con presencia física de los Finalistas en la Radio, a exclusivo criterio del Organizador. La Trivia podrá efectuarse en vivo al aire de la Radio, o grabarse, a exclusivo criterio del Organizador. El Finalista que no pudiera participar de la Trivia en el día y horario indicados por el Organizador, sin importar el motivo, podrá ser descalificado por el Organizador, y será consagrado Ganador el Finalista que sí pudiera participar; o podrá el Organizador, a su exclusivo criterio, convocar a un nuevo finalista, en los términos indicados en las cláusulas 6 y 7. Si ninguno de los dos Finalistas pudiera participar en el día y horario indicados por el Organizador, entonces el Premio será declarado vacante y permanecerá en poder del Organizador; o podrá el Organizador, a su exclusivo criterio, convocar a dos nuevos finalistas, en los términos indicados en las cláusulas 6 y 7.

9. La Trivia. La Trivia funcionará de la siguiente manera. El Organizador confeccionará, a su exclusivo criterio y arbitrio, dos formularios con 5 preguntas cada uno de los formularios. Las preguntas serán sobre conocimiento general de deporte y/o del contenido de la Radio. Cada uno de los 2 formularios será introducido en un sobre distinto. Cada uno de los Finalistas escogerá un sobre de entre los 2. Escogerá primero el Finalista que hubiere ocupado un lugar superior en el ranking. El Organizador efectuará a cada uno de los Finalistas una pregunta a la vez, en el orden en que aparecieren en el formulario. Es decir, efectuará a ambos finalistas la primera pregunta de cada uno de los formularios, y luego la segunda y así sucesivamente. Cada Finalista gozará de un plazo de 5 segundos para contestar a cada una de las preguntas que se le formulen; en caso que vencido dicho tiempo no hubiere contestado a la pregunta, se considerará que ha contestado a la pregunta de manera incorrecta. Ganará el Finalista que sacare en primer lugar una diferencia con respecto al otro, esto es, que dicho Finalista contestare correctamente a su pregunta y que el otro lo hiciere de manera incorrecta. En caso que, al finalizar la ronda de 5 preguntas, ninguno de los Finalistas hubiera sacado diferencia por sobre el otro en los términos referidos, será designado Ganador el Finalista que hubiere ocupado un lugar superior en el ranking.

No podrá resultar Ganador aquel Participante que no cumpla con las condiciones requeridas para poder participar del Concurso.

Los Finalistas deberán responder a las preguntas sin apuntes físicos o electrónicos ni ayuda de dispositivos o terceros de ningún tipo. Además, los Finalistas deberán guardar decoro y buenos modales al participar de la Trivia, no pudiendo efectuar comentarios que –aún sin ser indecorosos- normalmente pudieran herir la sensibilidad de terceros. El Organizador podrá descalificar a cualquiera de los Finalistas que, a criterio del Organizador, incumpliere con las normas aquí establecidas, en cuyo caso el Ganador será el otro Finalista.

10. La asignación del Premio quedará asimismo condicionada a que el Ganador se presente a recibir el Premio en el lugar, fecha y hora dispuestas por el Organizador y en ese acto: a) acredite su identidad, exhibiendo el DNI original y entregando una copia del mismo. La falta de presentación del Participante o su incumplimiento con la presentación de la documentación requerida en tiempo y forma, o la negativa a presentarse a sesiones de fotografía y filmación que eventualmente le requiera el Organizador, provocará, automáticamente, sin necesidad de previa interpelación alguna, la pérdida de su derecho a la asignación del Premio, o de compensación o indemnización alguna. El Organizador podrá optar, a su solo criterio, por requerir al Participante que, en sustitución de su presentación personal, envíe por correo, al domicilio que el Organizador le indique, la documentación mencionada más arriba.

11. El Premio para el Ganador consiste en dos entradas para asistir al partido de fútbol “River Plate vs. Boca Juniors” que se realizará el día 24 de noviembre de 2018 en el estadio Monumental (la determinación del tipo de entrada para el evento deportivo será potestad exclusiva del Organizador), en adelante denominado “Premio/s". El Premio es personal e intransferible. El Ganador podrá asistir al partido con un acompañante. El valor total estimado del Premio asciende a la suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta (US$150). El premio no es canjeable por su equivalente en dinero, así como tampoco por cualquier otro bien y/o servicio. La renuncia y/o imposibilidad del Ganador y/o su acompañante de asistir al evento, aun en caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a compensación o reclamo alguno al Organizador. Se deja aclarado que todo gasto que no esté contemplado en forma expresa en los párrafos anteriores será a cargo del Ganador. No están incluidos los siguientes gastos, que se enumeran simplemente de modo enunciativo: comidas y movilidad, consumos, etc.

12. Todos los costos que se deriven tanto de la participación en el Concurso como de la obtención del Premio, así como todo impuesto, tasa, contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre el Premio, como así también los gastos en que incurran los Participantes como consecuencia de la participación en el Concurso u obtención y entrega del Premio, incluyendo, sin limitación, los gastos de traslado en que incurran para procurar la participación en el Concurso o la asignación o entrega del Premio, estará a exclusivo cargo del Participante.

13. Se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que quienes enviaron las respuestas a las Preguntas son los titulares de las cuentas de Twitter desde las cuales se concretó la participación. Asimismo, se considerará que quienes envíen los twitts cumplen con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso. Si así no fuere, el Organizador se reserva el derecho de negarle la participación en el Concurso y/o el otorgamiento del Premio. Al participar del Concurso, el Participante acepta que el Organizador no puede ni tiene obligación alguna de corroborar que el Participante cumpla con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso.

14. El Organizador no se responsabiliza por la demora o falla en los servicios de Twitter o los proveedores del servicio de internet o datos (del Organizador y/o de los Participantes), o por el mejor o peor servicio, funcionamiento o recepción que los equipos pudieran tener.

15. El Premio no asignado, si lo hubiera, quedará en propiedad del Organizador.

16. Los Participantes y el eventual acompañante designado por el Ganador, autorizan al Organizador, como condición para la participación en el Concurso y para la asignación del Premio, a utilizar sus imágenes y voces y los datos obtenidos a través del desarrollo del Concurso para su utilización, difusión y cesión, con fines comerciales, sin derecho a indemnización o compensación alguna. A este último efecto autorizan al Organizador para que les tomen fotografías y filmaciones y a que graben sus voces y/o las mismas salgan al aire en vivo, comprometiéndose a concurrir a las sesiones que sean necesarias para ello.

17. La participación en el Concurso importará la expresa autorización al Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, cesión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de las imágenes y voces de los Participantes, en todos y cualesquiera medios de comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo, sin limitación, medios gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet), con fines comerciales o con cualquier otra finalidad, durante el Plazo de Vigencia y hasta diez (10) años contados desde su finalización, sin que el Participante tenga derecho a reclamo de indemnización o compensación alguna. Los Participantes y el eventual acompañante a designar por el Ganador, garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al Organizador, respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.

18. Los Participantes y el eventual acompañante a designar por el Ganador, renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en el Concurso, goce del Premio, o por la cesión de sus derechos de imagen objeto de los puntos precedentes de estas Bases.

19. El Organizador podrá suspender o cancelar la realización del Concurso, como así también podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en las condiciones y características del mismo, en caso de configurarse supuestos de caso fortuito o fuerza mayor o cuando circunstancias no previstas y no imputables al Organizador lo justifiquen, anunciándolo en su cuenta de Twitter, página Web o al aire de la Radio, y sin que ello genere derecho a reclamo alguno para los Participantes.

Asimismo, el Organizador estará eximido del cumplimiento del Premio cuando por razones que exceden su esfera de control, o de fuerza mayor o caso fortuito, el cumplimiento de la entrega del Premio se torne imposible o excesivamente oneroso para el Organizador o los terceros que le proveen los servicios para el cumplimiento del Premio. Entre los hechos fortuitos que pudieran producirse, se enumeran, a título meramente enunciativo, la cancelación o postergación del evento, la falta o mal funcionamiento del medio de transporte que pudiera cancelar o demorar su asistencia al evento, el incumplimiento por parte de terceros que hubieren comprometido frente al Organizador alguno de los elementos imprescindibles para la consecución del Premio, etc.

Con la participación en este Concurso, los Participantes y el eventual acompañante a designar por el Ganador aceptan que, en caso de ser acreedores del Premio, liberan al Organizador por la responsabilidad derivada de daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el Participante, con motivo u ocasión de la percepción, del uso y disfrute del Premio.

En el caso que por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso fortuito o fuerza mayor –no se llevara a cabo el evento en la fecha señalada, el Ganador perderá todo derecho al Premio y no tendrá derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento de este plazo de utilización o como consecuencia de su participación en el Concurso. El Organizador no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación con el Premio, por lo que cualquier reclamo deberá dirigirse a los responsables de los mismos (prestatarias de servicios, etc., o a quien legalmente corresponda).

El Participante acepta que el Organizador no es responsable por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de los servicios de los terceros de los que se vale el Organizador para el disfrute del Premio. El Participante libera al Organizador de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente.

20. La participación en el Concurso implica el pleno conocimiento y aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho y buen criterio, sobre cualquier cuestión relacionada con el Concurso, aún no prevista en las Bases. A su vez, la participación en el Concurso implica para el Participante la aceptación plena y sin reservas de las condiciones de uso de Twitter, que el Participante declara conocer. En ningún caso Twitter será responsable por las obligaciones y compromisos contenidos en estas Bases.

21. No podrán participar del Concurso las siguientes personas definidas como "Participantes Impedidos": (i) los empleados del Organizador ni sus empresas relacionadas, ni sus cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y (ii) quienes ya hubieran anteriormente resultado ganadores de cualquier concurso organizado por el Organizador, y/o los parientes por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de tal ganador, y (iii) quienes residan en la provincia de Mendoza.

22. Los Datos de los Participantes podrán ser incluidos en una base de datos inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Organizador, con domicilio en Av. Rivadavia 835, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. Si correspondiere, el titular de los Datos Personales tendrá la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre Datos Personales. Al momento de facilitar sus Datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales Datos puedan ser recabados por el Organizador con fines informativos en general. El titular de los Datos podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de las bases de datos, comunicándose al (11)4338-4250. El retiro o bloqueo parcial de los datos implica la no participación en el presente Concurso, en tanto los mismos son requeridos para su participación.

23. Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la organización del Concurso y de su participación en él, los Participantes y el Organizador se someterán a los tribunales nacionales ordinarios con sede en la ciudad de Buenos Aires.

24. Defensa del Consumidor. http://www.consumidor.gov.ar/ . Correo electrónico: consultas@consumidor.gov.ar. Teléfono: 0800-666-1518.

LS4 Radio Continental S.A. CUIT 30-50048430-2 Domicilio: Rivadavia 835, CABA. Teléfono: 4338-4250 Correo electrónico: gerenciacomercial@continental.com.ar