Banghó: "Vamos a dejar el concepto de fabricación por un concepto mucho más comercial" "El personal ha disminuido en los últimos 14 meses, pero no todos por despidos; no hubo 400 despidos ahora y no vamos a cerrar", enfatizó Pablo Suaya, socio fundador de la firma.

La situación en Banghó. Foto: Continental