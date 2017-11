Ataque en New York: "Buscan esclarecer si actuó sólo este lobo solitario o tenía asociados" "Notas que dejó el atacante afirman que estaba aliado con Isis, pero hasta ahora no se ha confirmado", explicó Alejandro Rincón, periodista de NTN24 en New York.

Ataque terrorista en New York. Foto: Continental