Arroyo: "Nunca dudé de que la cantidad de turistas iba a ser buena; si de lo que gastarán" "No me llevo mal con Vidal. Ese día hacía mucho calor y me trataron de manera descomedida; lo sentí como una afrenta a la ciudad y me fui", afirmó el intendente marplatense.

Carlos Arroyo. Foto: Continental