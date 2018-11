Alejandro Fargosi: "Si que los jueces no paguen Ganancias no es privilegio, no sé qué lo es" "La Constitución dice que los sueldos de los jueces no pueden reducirse mientras dura su mandato; en EE. UU. empezaron a pagar Ganancias, acá que, somos corporativos, no", protestó

Alejandro Fargosi. Foto: Continental